Genk-coach Wouter Vrancken erg kritisch voor zijn ploeg: "Kinderlijk"

KRC Genk ging zaterdag verrassend met 0-1 onderuit tegen KAS Eupen. Genk-coach Wouter Vrancken was na afloop niet te spreken over de manier waarop ze hun enige tegendoelpunt slikken.

Wouter Vrancken was tijdens zijn persconferentie erg hard toen het tegendoelpunt ter sprake kwam. "Ik denk dat als je zo’n kinderlijk doelpunt tegenkrijg in het begin, dat je het jezelf heel moeilijk maakt. We moeten daarvoor klaar zijn."

Al wil de Genk-coach niet met de vinger wijzen, vond hij toch dat er enkele spelers de fout ingingen bij het doelpunt. "Als we kijken hoe we dat doelpunt slikken, dat is kinderlijk. Daar staan twee mannen van ongeveer twee meter rond. Dan moet je die bal altijd kunnen klaren. Dan ben je niet klaar voor de wedstrijd, en dat heeft er ook mee te maken. Ik wil niet met de vinger wijzen want het ligt niet enkel aan hen."

Ook in de aanval liep het niet altijd op rolletjes bij de Limburgers. Toch merkte Vrancken enige verbetering op in vergelijking met de wedstrijd tegen Servette. "Ik denk niet dat de wedstrijd tegen Servette heeft doen twijfelen. Ik vond dat we rond de box meer naar het doel wilden gaan en dat was tegen Servette niet zo. We moeten het gewoon afmaken. We krijgen twee keer een vrije kans om op doel te schieten in het strafschopgebied waarbij we blijven tikken. Op die momenten moet je gewoon killen."