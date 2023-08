Genk op eigen veld onderuit tegen Eupen: Spelers benoemen het probleem

Racing Genk ging op eigen veld onderuit tegen Eupen na een wedstrijd waarin het meer dan 70% balbezit had. Luca Oyen zag dat zijn team een moeilijke namiddag beleefde.

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Racing Genk. Al na 3 minuten stond de 0-1 achterstand op het scorebord. Eupen beperkte zich daarna tot het verdedigen van de voorsprong en dat volstond voor de winst.

"Zij scoorden en dan trokken ze achteruit. Het was heel moeilijk om daar doorheen te komen", reageerde Luca Oyen na de wedstrijd. "Wij hebben de eerste helft wel wat kansen gecreëerd, maar het is jammer dat we niet konden scoren."

"We moeten niet te lang treuzelen voor het doel van de tegenstander en wat sneller onze kans gaan. Als een team zo achteruit leunt, dan is het heel moeilijk. We moeten zorgen dat we scoren, dat we onze kansen afmaken."

Bonsu Baah, die debuteerde in de Jupiler Pro League, sloot zich aan bij de uitleg van zijn ploegmaat. "We moeten meer op doel trappen", klonk het. "We hebben ons niet goed gehouden aan het plan van de coach."