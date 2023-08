Roef in bloemetjes gezet door Vanhaezebrouck en één ploegmaat is hem wel erg dankbaar: "Betaal hem alles wat hij wil"

Davy Roef heeft het weer eens klaargespeeld. Hein Vanhaezebrouck en zijn ploegmaats kunnen niet anders dan de held van KAA Gent in de bloemetjes zetten.

Diep in blessuretijd stopte Roef nog een strafschop van Rob Schoofs. "Je ziet een beetje hoe hij voor de bal staat, welke speler het is. Daar heb ik het meeste uit kunnen halen", verklaart de matchwinnaar hoe hij zo'n moment aanpakt. "Schoofs is wel een gekende speler in België. We weten dat hij graag curveballs met links trapt."

Op stage al penaltypakker

"In de Supercup had hij meer centraal getrapt. Je moet het wat 'lezen'", aldus Roef, wiens truc het is om lang te wachten. "Misschien verandert de strafschopnemer zijn aanloop, kijkt hij nog naar de keeper... Dat kan allemaal gebeuren. Op stage hadden we al getraind op penalty's en de eerste dag stopte ik er zes. Iets mooi om mee te nemen."

Vooral Jordan Torunarigha is hem dankbaar. De verdediger veroorzaakte in de 94ste minuut de penaltyfout op Malede. "Sven Kums zei dat Davy de penalty wel zou stoppen en had gelijk. Op training redt hij bijna alle penalty's. Je moet het dan nog wel in de wedstrijd doen. Ik zal hem wel iets betalen, hij mag alles hebben wat hij wil."

Het geheim

Dan moest de lofzang van trainer Vanhaezebrouck nog komen. "Het is niet de eerste keer. Dat heeft met Davy zelf te maken, niet met de anderen. We trainen regelmatig op penalty's. Dan val je achterover van wat hij er allemaal uithaalt. Hij heeft eens zes op zeven penalty's gestopt. Misschien verklapt hij ooit zijn geheim."