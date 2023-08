Geen Orban bij KAA Gent: Dit heeft Vanhaezebrouck als uitleg klaar

Hein Vanhaezebrouck hield Gift Orban aan de kant tegen KV Mechelen. Meteen werd er gespeculeerd over de reden daartoe.

Gift Orban bleef op de bank bij KAA Gent. Gift Orban gaf na de wedstrijd aan dat hij topfit is, dus van een blessure is er zeker geen sprake. Hein Vanhaezebrouck bleef bijzonder op de vlakte over het onderwerp.

“Dat is een keuze. En daar moet je niet meer achter zoeken”, citeert Het Laatste Nieuws de reactie van de Gentse coach. “Ik kies mijn ploeg. En ik moet niet al mijn keuzes uitleggen. Er zijn nog andere jongens die niet gespeeld hebben, en al vaker op de bank gezeten hebben.”

Een gedurfde zet met een speler van zijn kaliber. “Dit is gewoon mijn keuze. We zien wel. We hebben heel veel matchen. Daar gaan we zo goed mogelijk proberen doorkomen. Mét alle spelers, hopelijk zo fit mogelijk.”

Ook een mogelijk nakende transfer heeft er niks mee te maken. “Neen. Ik ga er niets meer over zeggen. We zijn bezig over een speler die niet gespeeld heeft. Er hebben vandaag vijftien jongens minuten gemaakt. Je mag me alles vragen over hen. En Gift zal binnenkort wel nog eens spelen en dan mag je me over hem weer vragen stellen.”