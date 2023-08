Carl Hoefkens ziet de tekortkomingen na de nederlaag tegen Union: "Daarin moeten we nog stappen zetten"

Standard heeft na 2 wedstrijden nog 0 punten. Trainer Carl Hoefkens zag dat zijn ploeg op heel wat vlakken tekortkwam en haalde die na de wedstrijd aan.

Carl Hoefkens zag dat Standard het tegen Union moeilijk had. Hij had een duidelijke verklaring voor de moeilijke wedstrijd. "De kwaliteit was onvoldoende, zowel zonder als met de bal", vertelde hij aan Eleven Sports. "Op training zie ik dat we vooruitgang boeken, maar dat zie ik momenteel nog niet tijdens de wedstrijd."

"Ook kwam er nog de die rode kaart bij en dan weet je dat het heel moeilijk wordt", ging Hoefkens verder. Zo stond Standard opeens 0-1 achter en hadden ze een man minder. "Ik vond dat iets te gemakkelijk gegeven. Als je die fouten individueel bekijkt vind ik dat geen 2 keer geel."

Al vond Hoefkens dat ze die moeilijke situatie over zichzelf afriepen. "We moeten iets nijdiger zijn. Ook wat verstandiger. In het begin verloren we heel wat duels en daar moeten we dan matuurder in zijn. We moeten daar nog stappen in zetten en wat meer voetbalintelligentie krijgen", aldus Hoefkens.

Hoefkens vond dat zijn spelers het na de rode kaart nog goed deden: "Er was de wil om nog iets neer te zetten. Defensief lukte dat. Aanvallend probeerden we via voorzetten en fouten uit te lokken, kansen te creëren. Alleen lukte dat niet zo goed en viel de bal niet goed."