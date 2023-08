Westerlo-speler Van Den Keybus reageert heel kritisch na nipte nederlaag tegen Club Brugge

KVC Westerlo ging zondag in eigen huis met 0-1 onderuit tegen een sterk Club Brugge. Westerlo-speler Thomas Van Den Keybus zag dat zijn ploeg een moeilijke avond had.

Van Den Keybus bleef heel kritisch en eerlijk na afloop van de wedstrijd. "In de eerste helft waren we veel te zwak. Zij konden rustig voetballen. Ook in de duels lag de intensiteit te laag bij ons. Hierdoor krijgen ze 4-5 open kansen waar ze uiteindelijk één van scoren."

Na een zwakke eerste helft probeerde Westerlo zich te herpakken maar dat ging ook niet volledig volgens plan. "Na de rust pasten we ons aan en het ging ook iets beter maar we waren nog steeds niet zo dominant als we gewoonlijk zijn. We hadden vandaag beter moeten spelen."

De jonge middenvelder had het zelf ook moeilijk, vooral tegen zijn rechtstreekse tegenstander. "Voor mij was de eerste helft moeilijk, na de rust kom ik er een beetje door. Ik speelde ook tegen Buchanan die heel agressief vecht voor elke bal en constant loopt. Daarom moest ik vaak mee verdedigen waardoor ik in de aanval wat vermoeid was. Ik kan natuurlijk beter en dat weet ik zelf ook."