Westerlo-coach De Roeck is 'verrast' door wat hij tegen Club Brugge zag: "Dat had ik niet verwacht"

Westerlo ging zondag in eigen huis kansloos onderuit tegen Club Brugge. De partij eindigde op 0-1, maar even goed had 0-5 op het scorebord kunnen staan. Coach Jonas De Roeck was verrast door zijn eigen spelersgroep.

"Club Brugge speelde één van zijn betere wedstrijden van de voorbije weken en wij moeten vooral naar ons eigen kijken. Als je teveel tijd geeft aan een tegenstander als Club Brugge die veel kwaliteit heeft, dan kunnen zij de vrije ruimte en de vrije man makkelijk vinden", analyseerde de coach van Westerlo.

"De tweede helft kwamen we beter in de wedstrijd, maar op de momenten dat we gevaarlijk konden zijn was er teveel afval. Club Brugge heeft kansen gehad om 0-2 te maken, maar zolang het 0-1 bleef voelden we dat we nog kans hadden om dat doelpuntje nog te maken en dan heb je soms dat tikkeltje geluk nodig."

De Roeck zag dat er twijfel in zijn team sloop en dat verraste hem. "Het was een kwestie van te weinig geloof en veel twijfel en Club Brugge dat zijn beste niveau haalde van de voorbije weken."

Hier moeten we nog in groeien

"We hadden goed getraind dus ik had die twijfel in de ploeg niet verwacht. Dat moeten we bijsturen en zorgen dat spelers er 100 procent voor gaan als ze een bepaalde beslissing nemen."

"We gaan dit bekijken, hier moeten we de komende weken nog in groeien. De spelersgroep moet nog meer overtuigd zijn van hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Het is één van onze sterke punten, zeker thuis maar ook op verplaatsing, om dat geloof te hebben en zonder twijfel te spelen."