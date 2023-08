Pletinckx heeft lof voor tegenstander: "Dan weet je ook dat hij op ieder moment in je rug kan duiken"

OH Leuven ging vandaag met 1-2 de boot in tegen RWDM. Ewoud Pletinckx zag dat zijn ploeg het lastig had om een doorgang te vinden in het lage blok van de Brusselaars.

Ewoud Pletinckx had zich de eerste thuismatch van het seizoen voor OH Leuven ongetwijfeld anders ingebeeld. De mannen van Marc Brys gaven een vroege voorsprong volledig uit handen tegen RWDM, dat met 1-2 kwam winnen aan Den Dreef. "Onze start was zeker niet slecht. We hadden de controle over de wedstrijd en maakten een mooi doelpunt, maar op een gegeven moment beginnen zelfs de simpele dingen fout te lopen", vertelde Pletinckx na de wedstrijd in de mixed zone.

Zo zag Pletinckx ook dat RWDM steeds beter in de match kwam. Uiteindelijk wisten de bezoekers op twee cruciale momenten te scoren. Net voor en net na de rust vielen de beide doelpunten die de Leuvense spelers tot twee keer toe een klap in het gezicht gaven. "Nadien waren we gewoon niet creatief genoeg. Er waren te weinig uitgespeelde kansen van ons en daar lag volgens mij het grote probleem vandaag", ging de centrale verdediger verder.

Biron steelt de show

Met twee doelpunten was Mikaël Biron vandaag de speler van de wedstrijd bij RWDM. Met zijn snelheid en creatieve acties bezorgde hij de Leuvense verdediging vandaag enkele keren kopzorgen. "Biron is zeker en vast een goede spits. Het is een zeer vinnige en snelle speler. Dan weet je ook dat hij op ieder moment in je rug kan duiken, net zoals hij deed bij z'n eerste doelpunt", besloot Pletinckx. Volgende week volgt er een zware clash voor OH Leuven op bezoek bij Union.