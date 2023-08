Brys ziet zijn jongens niet het beoogde spel spelen in eerste thuisnederlaag van het seizoen: "Begonnen een spel te spelen dat ons niet ligt"

Het moest een feest worden met het nieuwe sfeervak, maar de eerste thuiswedstrijd van het seizoen draaide meteen uit op een nederlaag voor OHL. Marc Brys zag zijn jongens het moeilijk hebben na de gelijkmaker.

“Wij begonnen heel goed aan de wedstrijd met heel veel beweging en een rits kansen”, opent hij positief op de clubwebsite. “We kwamen terecht 1-0 voor en hadden eigenlijk iets meer kunnen hebben. Met een ongelukkig doelpunt kwamen we op 1-1. Een doelpunt dat echt uit het niets viel.”

Na dat doelpunt zag hij dat zijn ploeg het moeilijk had. “Er kwam dan toch wat onzekerheid in het team, terwijl we heel goed aan het voetballen waren en we hadden eigenlijk moeten voortdoen. Dat hebben we nagelaten en na tien seconden in de tweede helft stond het na een penalty 1-2.”

“We begonnen dan een spel te spelen dat ons niet ligt. Een soort van powerplay, waar we heel weinig rendement hebben uitgehaald. Ik denk dat we nog twee à drie kleinere kansen hebben gekregen en één grote met die kopbal van Ricca. Het werd een snertwedstrijd die we uiteindelijk op een dramatische manier verliezen”, besluit hij.