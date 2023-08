STVV verrassend mee aan de leiding: "Zijn Barcelona of Bayern München niet"

STVV staat na twee speeldagen verrassend mee aan de leiding in de Jupiler Pro League. Maar zweven gaan ze nog niet.

Na de late 1-0 zege van de eerste speeldag tegen Standard trok STVV met vertrouwen naar Kortrijk. Iets voor het uur zorgde Steuckers voor enige goal van de wedstrijd en dat was genoeg voor de drie punten voor STVV.

"De eerste helft was een heel open strijd, waarbij beide ploegen de bal wilden, openingen vonden en kansen afgedwongen. Maar nadat we na rust alsnog op voorsprong kwamen, heeft de ploeg heel volwassen de knop omgedraaid", analyseerde de Duitser.

"Maar wij zijn Barcelona of Bayern München niet. Wij willen graag de bal maar kunnen niet constant domineren. Wij zijn realistisch geweest en hebben na de 0-1 de deur heel knap dichtgedaan. Geen enkele kans weggegeven na rust, dat verdient een pluim", zei Fink nog.

Amper twee kilometer van marathon gelopen

STVV staat nu samen met Union en KAA Gent aan de leiding en ontvangt zondag Anderlecht. "Maar het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Een seizoen is als een marathon en we hebben amper twee kilometer afgelegd."