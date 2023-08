Marc Degryse kruipt in het hoofd van Mark van Bommel: "Ben zeker dat hij dat nu denkt"

Royal Antwerp FC verloor op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste punten van het seizoen. Het ging met 1-0 onderuit bij RSC Anderlecht.

Anderlecht pakte zondagmiddag de overwinning tegen Antwerp. Een strafschop leverde paarswit vlak voor de rust de drie punten op. De sinjoren probeerden de situatie te keren na de rust en verdienen misschien wel minstens een gelijkspel, maar zover kwam het niet.

Het was opvallend dat het defensieve blok van trainer Brian Riemer stand wist te houden, maar daarmee deed Anderlecht precies wat het moest doen. Winnen en zo ook tijd kopen voor hun trainer die na de match op Union al ter discussie stond.

Analist Marc Degryse blijft ook bij zijn conclusie die hij vorige week al maakte over The Great Old. “Deze ploeg is niet klaar voor de play-offs in de Champions League”, stelt hij heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

En daar heeft hij zijn redenen voor. “Het is een elftal zonder Pacho, zonder Stengs, zonder Keita, Ekkelenkamp is pas terug, en Janssen is niet scherp. Ik ben zeker dat Van Bommel denkt: 'Komaan Overmars, ik wil nú versterking.'”