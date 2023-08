Jan Mulder in vervoering: "Hij is de toekomst van Anderlecht"

De match tussen RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC was geen hoogstaande partij. Toch zag analist Jan Mulder een lichtpuntje.

De eerste helft tussen RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC leverde nauwelijks kansen op. De penaltyfout van Anderweireld zorgde ervoor dat paarswit vanop de stip op voorsprong kon komen. Voor Jan Mulder was die fase te vermijden.

“Antwerp heeft dit aan zichzelf te wijten. Veel te angstig. Dit is géén kampioenenploeg. Nóg slechter dan Anderlecht”, is de Nederlandse analist heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Ook de tweede helft bracht nauwelijks verbetering. Er was wel wat spanning, maar voor het mooie voetbal moest je zeker niet naar deze match kijken, zo oordeelt Mulder nog. Al zag de analist bij de thuisploeg wel een enorm lichtpuntje.

“Leoni bekoort me wel. Hij is een echte Anderlecht-speler. Technisch begaafd. Rustig aan de bal. Alléén doet ie zijn acties veel te ver van het doel van de tegenstander. Het is alsof het doelgebied hem niet interesseert. Dat moet beter. Maar hij is de toekomst van Anderlecht.”