Dijkshoorn over 'Couckenbak': "Mijn mond viel open" en "Bij dat soort mensen val ik blind aan"

Niko Dijkshoorn is een man met een scherpe pen. Zeker Marc Coucke heeft het de voorbije jaren al meermaals aan den lijve mogen ondervinden. "Stoort hij zich daaraan? Goed zo."

“Ik ben een pleaser en heb graag dat mensen me aardig vinden, maar ik irriteer graag. Coucke heeft me nooit niets misdaan. Ik kende die man een jaar of zeven geleden zelfs helemaal niet”, aldus Dijkshoorn in zijn column in Het Nieuwsblad.

“Ik kwam zijn naam tegen bij de meest gelezen artikels en heb hem gegoogeld. Ik zag een man op een tafel dansen, dat vond ik interessant. Naast eigenaar van Oostende was hij toen ook hoofdsponsor van een wielerclub.”

Kasteel-polonaise

“Een van zijn renners had de rit van zijn leven gewonnen in de Tour de France. Hij werd geïnterviewd voor een kasteel, je voelde aan alles dat het zijn belangrijkste interview ooit was. En dan zwaait de deur open en komt Coucke dat gesprek verkloten al zingend en al zwaaiend.”

“Ik keek er met open mond naar. Iets van Couckenbak, zong hij. En hij ging niet één, maar twee keer rond die tafel. Bleek die man ook nog miljonair te zijn. Bij dat soort mensen val ik blind aan.”