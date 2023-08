Riemer weet wat zijn groep moet doen om nog topmatchen te winnen: "Dit is het enige wat ik nu wil doen"

Brian Riemer mocht deze keer terecht optimistisch zijn na de match tegen Antwerp. Maar de komende weken kan er nog veel veranderen aan zijn kern. Een vertrek van Zeno Debast bijvoorbeeld. Dat sloot hij echter zo goed als uit. Dus... vooruit kijken.

Want Jesper Fredberg lijkt klaar om de trekker over te halen voor nog een paar inkomende transfers volgende week. De winst tegen landskampioen Antwerp geeft hem voldoende ademruimte en de mogelijkheid om zijn groep te blijven motiveren.

"Dit voelt goed", knikte Riemer na de match. "We zijn aan de heropbouw van de club bezig. Dat is het enige wat me bezighoudt en het enige wat ik op dit moment wil doen. Daarvoor sta ik elke dag op de bres en daarvoor werken we zo hard."

Konden het nooit afmaken

"We wisten dat er 'bumps' op onze weg zouden komen, maar ook dat er dagen zouden zijn met veel zonneschijn. Dit is er één van. Weet je wat het is? We moeten onszelf tonen dat we goed zijn. Dat vertrouwen moet in de groep komen. We zijn al dikwijls goed geweest in topmatchen, maar konden het nooit afmaken."

Met vijf jongens van Neerpede op het veld en met eentje die inviel. "Veel jonge gasten hebben vandaag hun kans gegrepen", knikte Riemer. "Theo Leoni? Die heeft me al dikwijls gezegd dat ik hem moet vertrouwen en dat hij goed genoeg is. Onze concurrentiestrijd is groot, maar hij was 'amazing'."