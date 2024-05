Bakayoko reageert op mogelijke transfer naar het Bayern München van Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Bakayoko werd met PSV Eindhoven kampioen. De kans dat hij volgend jaar nog in de Eredivisie speelt is bijzonder klein.

Johan Bakayoko trekt met de Rode Duivels naar het EK in Duitsland. De kans dat hij daarna nog terugkeert naar PSV Eindhoven is zo goed als onbestaande.

Onze landgenoot moet zijn Nederlandse club deze zomer veel geld opleveren door een toptransfer. Er wordt gesproken van een transferbedrag van maar liefst 50 miljoen euro.

Vorig jaar weigerde hij nog te vertrekken toen PSG en het Burnley van Vincent Kompany langskwamen. De kans dat Kompany deze zomer nog eens een belletje geeft is groot, zeker nu hij bij Bayern München trainer wordt.

Bakayoko staat nog altijd achter zijn keuze van vorige zomer. “Eender welke ploeg mocht toen aan mijn mouw trekken, het was niet het juiste moment. Ik wilde kampioen spelen met PSV en dat is gelukt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Telefoontje

Liverpool, Arsenal, Bayern München. Het zijn allemaal ploegen die de nodige interesse tonen en de centen in huis hebben. “Het enige wat ik kwijt kan is dat ik volgend jaar ergens op een voetbalveld zal staan.”

Vooral de stap naar Bayern, door de komst van Kompany, lijkt een sterke piste. “Ik kreeg vorig jaar een telefoontje van Kompany, inderdaad. Hij legde toen zijn visie op voetbal uit. Dat was mooi. Ik verduidelijkte mijn visie. Het was een goed gesprek, maar dat was dus vorige zomer.”