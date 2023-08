Van Bommel had opmerkelijke uitspraak na de match: "We hebben niet van Anderlecht verloren..."

Mark van Bommel baalde na de wedstrijd. De coach van Antwerp zag zijn spelers de eerste helft te kalm aanvatten en zag een hoop ballen in de zestien van Anderlecht belanden, zonder succes.

Van Bommel keek voor de nederlaag dan ook vooral naar zijn eigen team. "Ik vind dat we van onszelf verloren hebben. De eerste helft hebben we niet goed druk gezet, waardoor het initiatief bij Anderlecht lag", aldus de Nederlander.

Hij zag ook wat het kantelpunt in de match was. "Die fase rond het halfuur. We speelden tien minuten de bal rond zonder kansen te creëren. En dan kwam er ineens die vrije trap met Amuzu en die kopbal... Daar raken we de controle kwijt en kwam die penalty. Volkomen terecht trouwens, daar moet je zelfs niet over discussiëren."

De tweede helft was een andere zaak. "Die was heel goed, met druk naar voor en buiten dat schot van Dreyer op de paal gaven we geen kans weg. Zelf hebben we twee grote kansen en die moet je gewoon maken. Dan heb je een heel andere wedstrijd en heb je de controle terug. Ik vind dat we van onszelf verloren hebben en niet van Anderlecht."

Al moet ook gezegd dat het defensief bij Anderlecht wel sterk stond. Dat vond ook Jelle Bataille. "Vooral ide vier achteraan. We kwamen er niet door", zuchtte hij. "Bij ons ontbrak het een stuk aan creativiteit om die laatste bal te geven."