Leoni, die gaat er niet meer uit bij Anderlecht de komende weken: "Ik heb paars bloed, ik wil honderden matchen spelen"

Waarom moest het in godsnaam zo lang duren vooraleer Theo Leoni zijn kans kreeg bij Anderlecht. Eén match in de basis had de middenvelder nodig om iedereen te overtuigen van zijn kunnen. Spelverdeler als het kan, pitbull als het moet... Het jeugdproduct werd dan ook toegezongen.

Lang na het laatste fluitsignaal galmde er nog steeds 'Thééééoooo Leoniii' door het Lotto Park. De supporters kirden van plezier, want ook zij pleitten al geruime tijd voor meer kansen voor de 23-jarige middenvelder. "Waarom ze mij zo graag hebben? (lacht) Omdat ze weten dat ik geduld heb gehad en me altijd wegcijfer voor de ploeg, denk ik", aldus Leoni zelf. "Vorige week was ik kapitein van de U23, vandaag sta ik hier. Ik zal me altijd volledig geven voor deze club. Hij heeft me al dikwijls gezegd dat ik hem kan vertrouwen en dat hij goed genoeg is Na de wanprestatie tegen Union SG zette Brian Riemer hem in de basis en dat zal hij zich niet beklaagd hebben. "Mijn prestatie? Da's ook de verdienste van de coach. Hij geeft me constant vertrouwen en zegt dat ik tot veel in staat ben. Ik ben blij dat ik deze prestatie op het veld kon leggen." Zijn coach moest er eens om lachen. "Hij heeft me al dikwijls gezegd dat ik hem kan vertrouwen en dat hij goed genoeg is. Dat bewees hij vandaag ook en ik ben blij voor hem." Leoni is een echte clubspeler. Liefst zou hij zijn hele carrière voor Anderlecht spelen. "Ik heb paars bloed. Ik ben hier sinds mijn 12de. Ik heb nu één match gespeeld, maar ik wil er honderden spelen. Dat is mijn doel. Ik wil hier titels winnen. Ik hou van deze club."