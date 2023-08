Philippe Albert keldert de overwinning van Anderlecht tegen Antwerp

RSC Anderlecht won zondag met het kleinste verschil van kampioen Antwerp. Geen reden om hoera te roepen volgens analist Philippe Albert.

Een goedkope strafschop vlak voor de rust besliste de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC. Een overwinning die deugd zal doen in het Lotto Park.

Philippe Albert hecht er alvast niet veel belang aan. “Maar volgens mij is het een overwinning van puur geluk, want in het spel is het nog altijd erg ondermaats. De drie punten zullen de gemoederen bedaren en Brian Riemer zal rustiger kunnen werken, maar het niveau blijft erg laag”, klinkt het in La Capitale.

Albert zag in de tweede helft dat Antwerp veel beter was en ook veel meer verdiende dan deze nederlaag. Riemer verdient wel het respect van de analist voor wat hij deed met Leoni en Stroeykens.

Al moest de Deen wel weer rekenen op zijn rots in de branding. “Degene die de meeste indruk op me maakte was Jan Vertonghen! Hij speelde een geweldige wedstrijd, zowel verdedigend als in de omschakeling. Ondanks zijn 36 lentes ziet hij er jonger uit dan ooit.”