Peter Vandenbempt ziet wie de zwakste schakel is bij Anderlecht: "Hij speelt echt niet goed"

Anderlecht won zondag dan wel van Royal Antwerp FC. Groots kon je de prestatie van de troepen van Brian Riemer alvast niet noemen.

De drie punten waren voor Anderlecht, het voetbal was niet wat het moest zijn. “Anderlecht voetbalde niet noodzakelijk goed, maar er was wel het nodige initiatief en lef aanwezig bij paars-wit”, vertelt Peter Vandenbempt op Sporza.

Leoni was één van de lichtpuntjes en ook Dolberg toonde zich met enkele flitsen. Maar er zijn ook pionnen waarmee het helemaal niet goed ging.

“Aan de andere kant is Amuzu dan weer een probleem op de linkerflank. Hij speelt echt niet goed. Als de nieuwkomer Lonwijk die eerste indruk van gisteren kan bevestigen en fysiek klaar is, zal hij snel in de basiself staan. Het is een mooie, rijzige en stevige speler - die meteen aanwezig was en met zijn techniek druk kon uitoefenen op Antwerp. Dat zou een stevige aanwinst zijn.”

Met een verplaatsing naar STVV, momenteel met zes op zes aan de leiding in de Jupiler Pro League, krijgen Riemer en zijn kornuiten volgend weekend een heel goede test.