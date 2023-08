Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor Royal Antwerp FC in de Champions League

Vandaag wordt er geloot voor heel wat Europese competities. De Champions League beet om 12 uur de spits af.

Bij UEFA wordt vandaag geloot voor de Europese competities. De clubs komen zo te weten welke de tegenstanders kunnen zijn in de laatste voorronde van de Champions League, Europa League en Conference League.

Om 12 uur zat landskampioen Royal Antwerp FC in de trommel voor de play-offronde van de Champions League, de derde en laatste voorronde voor het kampioenenbal.

The Great Old moet het in die laatste voorronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen AEK Athene of Dinamo Zagreb. De twee wedstrijden worden afgewerkt op 22/23 en 29/30 augustus. Antwerp speelt eerst in eigen huis.

Mocht Antwerp er niet in slagen om deze play-offronde tot een goed einde te brengen, dan gaat het rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League.