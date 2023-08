René Vandereycken spreekt klare taal over twee VAR-momenten in Anderlecht-Antwerp

Het duel tussen RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC werd beslist door twee VAR-momenten. Analist René Vandereycken bespreekt de twee fases.

Vlak voor de rust kreeg RSC Anderlecht een penalty na een fout van Alderweireld op N’Diaye. De speler van paarswit ging wel heel gewillig neer in de zestien. René Vandereycken heeft zijn twijfels of dit wel een strafschop was.

“Ik vind niet dat elk contact in de grote rechthoek fout is. Heeft Alderweireld zijn been tegen dat van N'Diaye gezet? Of zocht N'Diaye zelf het contact en liep hij ertegen? Voor mij was het op de beelden niet duidelijk wie het contact maakt, dus daarom vind ik het twijfelachtig”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voor de analist is de term clear and obvious error al lang voorbijgestreefd, omdat het puur om interpretatie gaat. “De scheidsrechter moet altijd de eindbeslissing nemen, dat hebben ze op de persconferentie van het Referee Department nog eens duidelijk gezegd. Maar als de VAR vindt dat de beslissing van de scheidsrechter verkeerd zou kunnen zijn, dan moet hij de scheidsrechter volgens mij altijd naar het scherm roepen.”

De vermeende gelijkmaker van The Great Old werd volgens Vandereycken wel correct beoordeeld. “Het afgekeurde doelpunt van Antwerp voor buitenspel was terecht”, besluit de analist.