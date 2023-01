Twee ultradomme rode kaarten, geen goals... Sterk Anderlecht miste duidelijk een targetspits tegen Antwerp

Anderlecht en Antwerp deelden de punten in het Lotto Park. Paars-wit was zelfs heel lang de betere ploeg en na een schandalige uithaal van Calvin Stengs stond Antwerp met tien. Maar Raman pikte ook nog zijn tweede geel op en scoren werd er niet meer gedaan.

De algemene opinie in de perszaal voor de match: "Anderlecht maakt toch weinig kans als Antwerp speelt zoals de voorbije weken?" Wel, blijkbaar heeft dit Anderlecht toch meer in huis dan iedereen denkt. Paars-wit nam de teugels in handen en voetbalde eigenlijk redelijk indrukwekkend gezien hun plaats in het klassement en de vormcurve van de opponent.

Grote spits dringend nodig

Het enige probleem: ze hebben niemand in de zestien om af te werken. De 1m93 Petar Ratkov zou daar binnenkort verandering in moeten brengen, maar een jongen met gestalte en gewicht zou inderdaad geen overbodige luxe zijn. Er was geen plaats om tot een afstandsschot te komen en dus probeerden ze maar een strafschop te versieren.

© photonews

Een aangeschoten bal op Pacho en een duik van Ashimeru... ref Lambrechts trapte er niet in. Dreyer leverde wel eens een goeie voorzet af, maar lilliputter - u weet wel: bij wijze van spreken - Verschaeren kon niet hoog genoeg klimmen om die binnen te koppen.

Stengs wacht weken schorsing, dom van Raman

De beste kans voor Antwerp was een voorzet van Balikwisha op Muja, maar die miste aan de tweede paal. Voor de rest had de thuisploeg het commando. Met Ashimeru en Diawara die verrassend over het middenveld heersten. Dat was ook wel vrij onverwacht na wat Stengs-Vermeeren de laatste weken lieten zien.

© photonews

Je hoorde zowaar 'We are Anderlecht' voor het eerst sinds lang met trots door het stadion schalmen. Verbruggen redde dan nog twee goeie schoten van Balikwisha en Muja. Vertonghen heerste achterin. Nieuwe Antwerp-aanwinst Kerk kwam er niet aan te pas tegen de Rode Duivel. Toen Stengs dan nog een heel rake klap uitdeelde aan Diawara stond Antwerp ook nog eens met tien. Da's weken schorsing hoor. Daar gaan ze niet licht over.

Op het moment dat Anderlecht er leek te gaan over gaan, ging ook het licht uit bij Raman. Hij had al geel gekregen in de nasleep van het 'Stengs-incident' en ging na eigen balverlies dan ook nog eens aan het truitje hangen. Dom! Gescoord werd er niet meer. Een wedstrijd die meer verdiend had, maar in de spits bij beide ploegen was het vandaag niet meteen een pretje.