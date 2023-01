Union wint bitsige partij bij Charleroi en nadert (even) tot op drie punten van leider KRC Genk

Charleroi en Union sloten de zaterdag af op voetbalgebied in de Jupiler Pro League. Of dat ook een leuke wedstrijd/avond zou gaan opleveren?

Charleroi heeft ondertussen 27 punten, maar om echt helemaal zeker te zijn van de redding wilden Félice Mazzu & co toch nog wat punten pakken. Wat is dan beter dan tegen ex-club Union SG de punten te pakken?

Bij de Brusselaars doet opvolger Karel Geraerts het prima. Bij winst kon Union eventjes tot op drie punten komen van leider KRC Genk - al moeten die nog twee wedstrijden spelen. Siebe Van der Heyden mocht opnieuw in de basis starten, voor hem én doelman Moris was het de 100e wedstrijd in het shirt van Union.

De bezoekers namen meteen het heft in handen en kwamen meteen met enkele kansjes opzetten bij doelman Koffi, maar het was ook opletten voor onder meer Badji op snelle counters. Halfweg de eerste helft was het uiteindelijk raak voor Union SG.

En hoe: Lynen met de pass, maar vooral een fenomenale afwerking van de Zweedse spits Gustaf Nilsson. Hij poeierde de bal loeihard voorbij Koffi en deed zo Dante Vanzeir eventjes vergeten in de hoofdstad. Al moet gezegd: vooral die andere spits Boniface maakte opnieuw indruk.

Helemaal op zijn eentje kon hij meermaals de hele defensie van Charleroi oprollen. Als je dan ook nog splijtende passes krijgt van een alweer stevig middenveld, dan weet je dat de machinerie bij Union nog steeds helemaal op punt staat.

Bitse wedstrijd

Na de pauze was het aan Union om de magere voorsprong te gaan verdedigen. Een avondje Netflix of een filmmarathon waren misschien wel betere opties voor de zaterdagavond, want in een bitsige partij waren de bezoekers eigenlijk gewoon echt wel de betere ploeg.

Charleroi probeerde wel, maar kon nooit echt aanspraak maken op de gelijkmaker. En dus bleef het 0-1, waardoor Union SG een goede zaak doet in het klassement. Het nadert voorlopig tot op drie punten van KRC Genk.