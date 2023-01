Karel Geraerts spreekt meteen klare taal over komst van Yorbe Vertessen

Yorbe Vertessen is de nieuwe aanwinst van Union SG. Hij komt over van PSV Eindhoven.

Vertessen wordt voor het tweede deel van het seizoen gehuurd van de Nederlandse topclub. Hij moet bij Union SG het vertrek van Dante Vanzeir helpen op te vangen. Woensdag staat al de heenwedstrijd in de Croky Cup op de agenda, maar Karel Geraerts is niet zo zeker dat hij Vertessen meteen in het basiselftal zal droppen.

“Bij ons krijgt niemand zijn plekje cadeau”, vertelt Karel Geraerts aan Het Nieuwsblad. “Je moet vechten voor je plaats, je moet het verdienen. Nilsson scoort de laatste weken steeds belangrijke goals, en ook Boniface speelt goed.”

“Met Vanzeir verliezen we een enorm belangrijke speler. De afgelopen 2,5 jaar deed hij het uitstekend voor ons. Hij had een interessant profiel. Ik ben erg tevreden dat we Yorbe hebben kunnen aantrekken voor de komende zes maanden. Er komen nog heel veel matchen aan, want we doen nog mee op drie fronten. Om dat drukke programma aan te kunnen, hebben we veel goeie spelers nodig. Yorbe is zo iemand.”