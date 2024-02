Zorgen voor Vanhaezebrouck: Gent zwaar onderuit tegen STVV en ref Verboomen loopt in de weg

KAA Gent ging donderdagavond zwaar onderuit met 4-1 op Stayen en kon in 2024 nog geen enkele keer winnen. Sint-Truiden verdiende de zege nadat het een goal incasseerde na een fase waarbij scheidsrechter Nathan Verboomen in de weg van een STVV-speler liep.

Er vielen bij AA Gent toch wat wijzigingen te noteren. Geen spoor van Hugo Cuypers omwille van transferperikelen en geen plaats in de basis meer voor Gerkens en Samoise. Daardoor kwamen Agbor, Fadiga en Depoitre aan de aftrap. Bij de thuisploeg keerde Koita terug van de Afrika Cup en begon op de bank, Ito kreeg een basisstek.

Veel supporters waren niet komen opdagen op deze kille donderdagavond. Sint-Truiden was de betere ploeg tijdens en had na 17 minuten altijd op voorsprong moeten staan. Steuckers stuurde Delorge diep met een geweldige lange bal, maar die geraakte niet voorbij doelman Schmidt.

Kums geblesseerd en rood voor Brown

Voor Gent stapelde de tegenslagen zich daarna in snel tempo op. Na 25 minuten moest Kums geblesseerd naar de kant en op het halfuur kreeg Brown een rood karton voor een slag in het gezicht van Fujita.

Scheidsrechter Verboomen kop van Jut

Even later galmde 'amateur amateur' door Stayen. Scheidsrechter Verboomen was kop van Jut bij de thuisaanhang na een heerlijke goal van de ingevallen Gerkens, maar die was bijzonder ongelukkig tot stand gekomen.

De scheidsrechter liep domweg in de weg van Ito waardoor Gent in balbezit kwam en kon counteren. De plaatsbal van Gerkens was prachtig: 0-1 op een diefje.

Pech voor de Kanaries die duidelijk overwicht hadden, temeer omdat Fujita net daarvoor op de paal had geknald. Op slag van rust liet Bocat nog dé uitgelezen kans op de gelijkmaker liggen.

STVV zet scheve situatie recht

😳 | Had de scheids het spel moeten stilleggen voor het doelpunt van KAA Gent ? ❌ #STVGNT pic.twitter.com/SxPKPLpttz — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 1, 2024

De thuisploeg schoot furieus uit de startblokken na de koffie en al in minuut 48 stond de gelijkmaker dan toch op het scorebord. Schmidt redde eerst nog het schot van Bocat, maar Zahiroleslam stond op de juiste plaats: 1-1.

De belegering van het Gentse doel duurde onverminderd voort en de 2-1 was verdiend na 68 minuten. Bocat leverde een lage voorzet af, Zahirorleslam scoorde zijn tweede van de avond. De supporters riepen om Koita. De publiekslieveling viel in en bedankte met twee doelpunten en legde zo de 4-1 eindstand vast.

Een mooie overwinning voor STVV na het gelijkspel in de Limburgse derby. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck zit met grote zorgen, zijn team pakte in 2024 amper 1 op 9 en werd uitgeschakeld in de Croky Cup.