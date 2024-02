Vanhaezebrouck niet eens met rood: "De katholieke kerk heeft het reglementenboek geschreven"

KAA Gent moest na een halfuur tegen STVV al met tien verder. Archie Brown reageerde op een provocatie door zijn hand in het gezicht van zijn tegenstander te duwen en kreeg rood. Hein Vanhaezebrouck was het daarmee niet eens.

Het was STVV'er Fujita die Brown uitdaagde. De Engelse winger ging tegen de grond na een vermeende elleboog en Fujita ging dan nog eens over hem staan. Brown duwde hem in het gezicht en ref Verboomen gaf rood. Vanhaezebrouck schudde eens het hoofd.

"Je weet dat de voetbalwetgeving is opgemaakt door de katholieke kerk. Wie aangevallen is, moet zijn kaak draaien en nog een slag incasseren. Want als je durft te reageren, betaal jij cash voor wat er is gebeurd", zag Vanhaezebrouck. "Wie ageert, krijgt geel. Als je durft te reageren, heb je prijs."

"Hij trekt zich los, met een zwaaiende beweging. Dat wordt dan onmiddellijk bestraft en is dan de regel. Het is niet slim, want hij weet dat de katholieke kerk de regels heeft opgesteld. Hij laat zijn ploeg in de steek daar, en dan wordt het moeilijker natuurlijk, met tien."