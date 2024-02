Peter Vandenbempt onthult echte reden voor vertrek van Orban en Cuypers bij KAA Gent

KAA Gent kreeg donderdag vier goals binnen op STVV. Het vertrek van enkele sterkhouders tijdens de wintermercato heeft daar zeker mee te maken.

Nieuwe eigenaar Sam Baro had al in november aangekondigd dat er ging moeten verkocht worden, om de rekening te laten kloppen. Zeker tegen 30 juni, maar wellicht al in januari.

En zo geschiedde het ook bij KAA Gent. Met Fofana, Orban en Cuypers vertrokken drie ronkende namen bij de Buffalo’s.

Voor de juiste prijs en ‘zonder dat het sportieve eronder lijdt’ had Baro indertijd gezegd. “Bij het vertrek van Fofana, Orban en Cuypers is de eerste voorwaarde wellicht vervuld, de tweede valt nog te bezien”, zegt Peter Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

De inkomende transfers zijn veelbelovend, maar of KAA Gent sterker staat dan pakweg in de maand december is maar zeer de vraag. Al ziet Vandenbempt wel de echte reden, los van het financiële, voor het vertrek van Orban en Cuypers.

“Bij de club valt te horen dat hun vertrek onvermijdelijk was omdat ze alle drie zelf – of hun entourage – absoluut wilden vertrekken. De kans was dus groot dat ze mokkend minder – of in het geval van Orban en Cuypers – nóg minder gingen presteren en hun waarde (nog) zou dalen. Een uitleg als een andere”, oordeelt de analist.