📷 OFFICIEEL KAA Gent ziet in extremis nog een speler vertrekken

KAA Gent heeft een zware transferperiode achter de rug. Tijdens de laatste momenten van de wintermercato verloor het nog een speler.

Met Fofana, Orban en Cuypers als vertrekkers werd het een stevige uitgaande wintermercato voor KAA Gent. In extremis kwam daar nog een vertrekker bij, zo laat KAA Gent weten op zijn officiële kanalen.

“Bram Lagae trekt tot het eind van het seizoen op uitleenbasis naar USL Dunkerque”, klinkt het. “Lagae is een echt jeugdproduct. Als vaste waarde blonk hij uit bij Jong KAA Gent. Begin dit seizoen sloot hij officieel aan bij de A-kern waar hij speelminuten kreeg in vijf wedstrijden over alle competities heen.

Bij de Franse tweedeklasser hoopt Lagae ervaring op te doen en speelminuten te verzamelen. “We wensen Bram veel succes in de Ligue 2”, besluit de club.