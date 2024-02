Ex-scheidsrechter komt met duidelijk statement over 'assist voor KAA Gent' van ref Verboomen

Wie dacht dat we alles gezien hadden van Nathan Verboomen? In STVV-KAA Gent was hij weer betrokken bij een eigenaardige fase.

Verboomen zal wel een tijdje achtervolgd worden door de te herspelen partij Anderlecht-Genk, maar ook deze week was er een discussiepunt. De fans van STVV hadden maar één woord over voor scheidsrechter Verboomen bij de openingsgoal van Gerkens voor KAA Gent: amateur.

Hij liep in de weg van Ito, waardoor Gent in balbezit kwam en de counter kon uitspelen. Een mooie goal van Gerkens dat wel, maar eigenlijk had ze er niet mogen komen. Uiteindelijk werd het 4-1 voor de Kanaries, anders moesten we misschien opnieuw kijken of er een fout tegen de regels gemaakt was.

Ex-scheidsrechter Stéphane Bréda is in La Capitale duidelijk over de fase. “Technisch gezien moet de scheidsrechter het spel stoppen als hij de bal aanraakt”, klinkt het. Dat staat niet formeel in de regels, maar zou volgens Bréda wel getuigen van gezond verstand.

“Niemand zou hem dat kwalijk hebben genomen. Maar vanaf het moment dat hij niet over juiste reflex maakt kan hij niet meer ingrijpen als het doelpunt valt en de VAR ook niet.”