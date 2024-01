Club Brugge maakt comeback tegen KV Kortrijk, maar geeft zege dan toch nog uit handen

KV Kortrijk heeft het Club Brugge bijzonder moeilijk gemaakt in eigen huis. Twintig minuten voor tijd stond het nog 1-2 voor, maar Club hield de drie punten toch nog thuis.

Club Brugge leed tegen KV Kortrijk een van zijn vier nederlagen van dit seizoen en was dus gewaarschuwd voor de komst van de rode lantaarn. Nusa werd door Deila uit de selectie gelaten na zijn transferperikelen.

Deze keer wilde Club zich niet laten verrassen en het trok meteen naar voren. KVK-doelman Pirard moest enkele keren redding brengen, maar na een kwartier was hij toch geklopt. Zinckernagel legde een voorzet binnen.

Daarna was het al wat Club de klok sloeg, Thiago zag zijn schot afgeblokt door Tsunoda. Voor KV Kortrijk was het moeilijk om in de buurt van Mignolet te komen, een schot van Bruno uit de tweede lijn was hun beste mogelijkheid.

Kortrijk zorgt voor opschudding

Club nam ook bij het begin van de tweede helft de touwtjes stevig in handen, maar liet zich na tien minuten toch verrassen. Afolabi kapte Mechele uit op de rand van zestien en schoof de bal voorbij Mignolet in doel. De 1-1 viel zo toch wat uit de lucht.

Na die gelijkmaker was Club het voetballen wat verleerd en Kortrijk kwam steeds meer opzetten. Bruno strafte getalm van Vetlesen op de rand van de zestien af en knalde twintig minuten voor tijd de 1-2 op het bord.

Club begon daarna aan een nieuwe belegering, tien minuten voor tijd was het raak. Mechele frommelde een hoekschop van De Cuyper binnen. Club bleef zoeken naar de zege en vijf minuten voor tijd was het raak. De overmijdelijke Igor Thiago buffelde een voorzet van Skoras binnen.

Een nieuwe zege voor Club leek in de maak, maar Seck duwde diep in de blessuretijd toch nog de gelijkmaker binnen. Hij stond helemaal alleen in de zestien en kon van dichtbij binnen tikken. Club verliest twee punten, KVK wint er één.