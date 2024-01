Specialist geeft zijn mening over blessure Nusa én zijn toekomst: winger heeft mogelijk laatste wedstrijd al gespeeld

Brentford dreigt de stekker uit de transfer van Antonio Nusa te trekken omdat ze een probleem in zijn knie gevonden hebben. Het gaat immers over veel geld. Specialist Johan Bellemans laat in Het Nieuwsblad zijn licht over het probleem schijnen.

Bij Nusa gaat het over rondzwevend kraakbeen. Als dat klein is, lost dat vanzelf op in het gewrichtsvocht. Grotere stukken moeten operationeel verwijderd worden. “Die stukjes kraakbeen komen van een letsel. Het spreekt voor zich dat Brentford daar meer zicht op wil hebben alvorens een financiële inspanning te leveren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"In principe is dit soort blessures wel perfect te behandelen: we spreken dan van een revalidatie van een aantal weken tot een paar maanden", aldus Bellemans. "Ook los van zijn leeftijd hoeft dit geen dealbreker te zijn, maar het is wel logisch dat Brentford zich vragen stelt."

Brentford zal dus waarschijnlijk eisen dat de blessure nu behandeld wordt, wat meteen ook zou betekenen dat Nusa niet meer in actie komt voor Club. "Zodat Nusa in de zomer helemaal fit is. De Engelsen zullen ook wel vastgesteld hebben dat hij de voorbije maanden regelmatig níet gespeeld heeft. Er is nu vooral nood aan transparantie."