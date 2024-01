Doelpuntenkermis in 't Kuipje: KVC Westerlo verrast Cercle Brugge dat met flinke kater opgescheept zit

KVC Westerlo heeft met 4-2 gewonnen van Cercle Brugge. De Kemphanen konden verrassen en hadden na 30 minuten de overwinning eigenlijk al beet.

Dinsdagavond namen KVC Westerlo en Cercle Brugge het tegen elkaar op. Cercle-coach Miron Muslic wisselde twee keer. Lietaerts en De Wilde kwamen in de ploeg. Bij KVC Westerlo werd Piedfort terug in de basis gedropt door coach Rik De Mil.

Beide ploegen begonnen gretig aan de wedstrijd. Na zeven minuten kon de thuisploeg al op voorsprong komen door een doelpunt van Griffin Yow. Die kon door een geweldige actie van Tuur Rommens in een leeg doel scoren.

In minuut 19 trof Yow voor de tweede keer raak na een geweldige actie die hijzelf op poten had gezet. Bij Cercle stonden ze erbij en keken ze ernaar. Twee minuten later was het Madsen die Warleson voor de derde keer achterom liet kijken, opnieuw met een geweldige aanval.

Na een ronduit verschrikkelijke bal van Utkus kon Romeo Vermant met de bal aan de haal. Aan zelfvertrouwen geen gebrek, want de spits deed het met een stiftertje. Zo werd het wel heel gênant voor Cercle.

Een paar minuten later werd het 4-1. Wel was het alweer een speler van Westerlo op het scorebord, want Sydorchuk werkte de bal ongelukkig in zijn eigen doel.

Na de koffie greep Muslic in met een driedubbele wissel, maar het kalf was al verdronken. Echte kansen kwamen er niet.

Tuur Rommens kreeg iets na het uur rood omdat hij vol doorging op de enkel van Olaigbe. Scheidsrechter Bert Put begon ondertussen ook met gele kaarten te strooien, zo kregen we naast een doelpuntenkermis ook een kaartenfestijn. Nazinho maakte er in de blessuretijd nog 4-2 van met een mooi afstandsschot.

Westerlo klimt door deze overwinning naar een voorlopige 10e plaats met 25 punten en springt zo over Standard. Cercle Brugge doet een zeer slechte zaak in de strijd om Play-off 1 en blijft 7e met 33 punten.