📷 OFFICIEEL Westerlo heeft er een nieuwe spits bij

Rik De Mil blijft doorgaan met Westerlo. Ook op de transfermarkt laat de ploeg aardig van zich horen.

Het gaat Westerlo weer enorm voor de wind. Dinsdag won het na een spectaculair eerste half uur met 4-2 van Cercle Brugge. Ook op de transfermarkt blijft Westerlo zich laten zien. Allahyar Sayyadmanesh tekent voor 2,5 jaar bij de Kemphanen.

“Geboren in Amal, Iran, zette hij zijn eerste stappen als professionele voetballer door in juni 2018 zijn contract te tekenen bij Esteghal FC. Deze veelbelovende aanvaller verbond zich in mei 2019 aan Fenerbahçe en maakte een maand later zijn debuut voor het Iraanse nationale team”, klinkt het op de website van de club.

“In de afgelopen jaren heeft hij onder andere indruk gemaakt tijdens uitleenperiodes bij İstanbulspor, Zorya Luhansk en Hull City. Zo werd hij zelfs in het seizoen 2020/2021 benoemd tot een van de beste 11 spelers van de Oekraïense Premier League. In juli 2022 maakte hij de definitieve overstap naar Hull City.”