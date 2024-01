Nieuwe versterking op komst voor Rik De Mil: 'Deal met flankspeler zo goed als rond'

Rik De Mil is goed bezig met Westerlo. Om zekerheid te verwerven over het behoud is echter wat versterking meer dan welkom.

Romeo Vermant was de eerste versterking tijdens de wintermercato. En er lijkt alleen meteen een tweede nieuwkomer op komst. Volgens Gazet van Antwerpen zal Westerlo de Iraniër Allahyar Sayyadmanesh (22) voor de rest van het seizoen huren. Hij komt over van de Engelse tweedeklasser Hull City. Het gaat om een flankspeler die het vertrek van Ysuke Matsuo moet opvangen. De Iraniër speelde eerder al voor het Turkse Fenerbahçe, het Oekraïense Zorya Luhansk en het Iraanse Esteghlal FC. Hij speelde ook al 7 keer mee voor de nationale ploeg. Zijn statistieken: in 129 wedstrijden scoorde hij 22 keer en deelde hij ook 12 assists uit.