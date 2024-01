OFFICIEEL: Club Brugge werkt mee en laat deze speler naar andere Belgische eersteklasser vertrekken

Romeo Vermant gaat de komende maanden voor KVC Westerlo voetballen. De 19-jarige aanvaller wordt gehuurd van Club Brugge.

KVC Westerlo heeft de komst van Romeo Vermant inmiddels officieel aangekondigd. Het 19-jarige jeugdproduct van blauw-zwart wordt tot het einde van het seizoen gehuurd.

De Kemphanen waren dringend op zoek naar een spits om de blessures van Lucas Stassin en Kyan Vaesen op te vangen. Rik De Mil kent Vermant uiteraard van bij Club Brugge.

Vermant was de voorbije maanden vooral actief bij Club NXT. In de Jupiler Pro League mocht hij één keer opdraven, terwijl hij twee keer te zien was in de Conference League.