KV Mechelen pakt verdiend punt tegen Anderlecht, maar... penalty gaat voor frustratie zorgen bij paars-wit

Anderlecht heeft geen goeie match gespeeld. Maar een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd stond het wel 1-2 na een goal van de ingevallen Vazquez. Net voor de 90 minuten vol waren zag ref De Cremer een elleboogstoot in een beweging van Stroeykens en de bal ging op de stip.

Mario Stroeykens kon Brian Riemer na zijn match tegen Union niet uit de elf halen. Théo Leoni is belangrijk voor het evenwicht, net als Mats Rits. En dus was het kiezen tussen Thorgan Hazard en Yari Verschaeren. De indruk is gewekt dat die twee het moeilijk hebben als ze samen op het veld staan.

Thorgan en Yari samen, een probleem?

Thorgan heeft vrijheid nodig en zwerft over het veld. Daarbij loopt Verschaeren hem tegenwoordig meer in de weg dan iets anders. En Riemer kreeg gelijk door voor Hazard te kiezen, want na zes minuten opende hij de score na een ingestudeerde corner.

Dreyer zette laag voor en Hazard kwam goed in de bal gelopen om naar de verste hoek te deviëren. Het leek alsof Anderlecht op weg was naar een gemakkelijke avond, want ook het kwartier dat erop volgde, kwam KV Mechelen amper aan de bal.

Anderlecht zakte weer weg

Maar daarna was het weer hetzelfde pijnpunt bij paars-wit: de bal in de buurt van de zestien krijgen. Stroeykens was de enige die eens een actie probeerde op te zetten. De rest speelde de bal kalm rond en probeerde het leer dan sporadisch eens diep te steken. Niet echt een manier van spelen die het lage blok van de thuisploeg ging ontwrichten.

Die kregen trouwens zelf ook hun kansen. Cobbaut zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel en een trap van Antonio werd door Schmeichel uit zijn korte hoek gehaald. Een vrije trap van Mrabti belandde op het dak van het doel. Hazard had wel de 0-2 moeten maken of laten maken, maar schoot voorlangs. Het mocht best allemaal wat meer zijn.

Omstreden penalty

Anderlecht heeft nog eens die referentiematch nodig waarbij ze al combinerend de tegenstander pijn doen. Want ze zoeken het blijkbaar telkens opnieuw met hun traag en voorspelbaar spel. KV Mechelen kreeg vertrouwen en Antonio Bill strafte het lakse optreden al vroeg in de tweede helft af toen hij à la Doku versnelde, Patris achterliet en vanuit een scherpe hoek scoorde.

Anderlecht kreeg geen lijn meer in zijn spel. Het was maar wat proberen op goed geluk. Brian Riemer zegt telkens dat het maar om 1,5 punt gaat, maar zo gaat zijn ploeg ook niet in vertrouwen aan de play-offs beginnen. KV Mechelen was beter zelfs. En toch gingen ze met de drie punten aan de haal. Een afgeweken voorzet viel plompverloren op het hoofd van de net ingevallen Vazquez en die maakte er een dikke tien minuten voor tijd 1-2 van.

Een kleine hold up van Anderlecht? Nee, daar besliste Wesli De Cremer anders over. Bij een vrije trap leek Stroeykens de bal te onzetten, maar daarbij maakte hij ook een beweging met de arm en zijn elleboog raakte de KVM-speler. De bal ging op de stip en Hairemans liet de kans niet liggen. Weer iets waarover gediscussieerd zal worden.