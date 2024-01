KRC Genk geeft het opnieuw uit handen en zakt deze keer nog verder weg, Schrijvers en Pletinckx de OHL-helden

De trend van de laatste weken in de Jupiler Pro League? KRC Genk dat niet verder geraakt dan een gelijkspel. Zelfs een punt heeft het niet mee kunnen nemen uit Leuven. Schrijvers en Pletinckx zorgden voor de ommekeer.

Zelf vroeg scoren staat niet garant voor winst, weten ze bij Genk sinds de Limburgse derby. Al blijft dat wel een aangenaam scenario, moesten ze in Leuven dan weer ondervinden. Genk eiste het overwicht op en verplichtte OHL tot verdedigen. Dat deed de thuisploeg met engagement. Tolu kreeg het enige kansje niet langs Leysen.

© photonews

Tot daar het verhaal van de eerste helft, die aan het eind nog wel gekruid werd met een opstootje. Dat kostte Paintsil geel, Vrancken hield hem voor de zekerheid aan de kant na de rust. Sagrado liet zien dat OHL ook kon dreigen, maar mikte naast. Een paar minuten later lag de bal aan de overzijde dan toch eens in de netten.

Op de voorzet van Fadera gingen Ricca en Tolu het duel aan. De ex-speler van Club Brugge kopte ongelukkig in eigen doel. Ricca claimde nog wel een duwfout, maar kwam van een kale reis thuis. Maziz liet de schouders alvast niet hangen. Vandevoordt wist in de korte hoek wel raad met zijn schot.

© photonews

Genk vergat door te duwen richting 0-2, maar OHL leek offensief toch wat onmachtig in zijn zoektocht naar de 1-1. Maziz forceerde het tien minuten affluiten toch nog met een dribbel. Galarza ging in de fout, Siebe Schrijvers scoorde van op de stip. Vanaf dat moment kregen ze bij Genk de machine niet meer aan de praat.

De bezoekers slaagden er in de slotfase helemaal niet meer in om het Leuvense enthousiasme te temperen. Met nefaste gevolgen in de officiële slotminuut. Een vrijschop bleef voor de Genkse doelmond hangen, Ewoud Pletinckx trapte OHL naar een zeer welgekomen stunt. Bij Genk moeten ze bezinnen na een 2 op 9.