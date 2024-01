Wereldgoal van Doubmia verlost Antwerp op Sclessin, supporters ontsieren wedstrijd door vuurwerk af te steken

Antwerp heeft met 0-1 gewonnen van Standard. Een werelddoelpunt van Mahamadou Doumbia volstond om de drie punten mee naar huis te nemen voor de Great Old. De wedstrijd werd meteen erna ontsierd door enkele Standard-aanhangers die vuurwerk door het stadion schoten.

Woensdagavond namen Standard en Antwerp het tegen elkaar op. Coach Mark Van Bommel moest het zonder Janssen doen, die geschorst was. Ilenikhena kwam in zijn plaats. Doumbia kwam in het middenveld. Ook Kerk start. Ivan Leko zette bij Standard wintertransfer Doubmia in de basis.

De wedstrijd begon meteen stevig. Antwerp ging op zoek naar een vroege voorsprong, maar die kwam er na hun openingsoffensief niet meteen.

Grote kansen bleven uit in de eerste helft. Beide clubs bleven goed in evenwicht met elkaar, al was Standard toch net iets gevaarlijker voor de rust. Balikwisha kon zich nog eens mooi vrije dribbelen en trapte vanop afstand niet ver naast. Zonder twijfel de beste actie van een zeer matige eerste helft.

© photonews

Na de rust werd het duidelijker dat Standard de gevaarlijkste ploeg was. Toch was het Antwerp dat kort na het uur, tegen de gang van het spel in, op voorsprong kwam.

Doumbia vierde zijn basisdebuut met een werelddoelpunt. De 19-jarige Malinees joeg de bal met een onwaarschijnlijke streep tegen de touwen.

© photonews

Meteen na het doelpunt was het weer prijs. Enkele Standard-aanhangers schoten vuurwerk de lucht waardoor het spel enkele minuten vertraging opliep. De spelers werden door scheidsrechter Van Driessche niet naar binnen gestuurd.

© photonews

De Rouches gingen duidelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet. Kanga trof de paal nog met een goede poging. Antwerp kwam kort voor het einde met tien te staan toen Keita zijn tweede gele kaart van de partij kreeg.

Door deze overwinning springt Antwerp over KRC Genk en komt het op de vijfde plaats te staan met 38 punten. Standard blijft zakken en staat nu nog op drie punten van de rode zone. De Rouches komen op de 12e plaats met 24 punten.