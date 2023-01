Assistgever Union SG in zijn nopjes: "Haast perfecte eerste helft" en "Dat is mooi"

Union SG is nu al vijftien wedstrijden op rij ongeslagen. Ook op bezoek bij Charleroi werd gewonnen, 0-1.

Senne Lynen besefte na de 0-1 overwinning dat Union met iets speciaals bezigis: "Op Charleroi spelen? Dat is altijd een moeilijke wedstrijd."

Mooi

"In de eerste helft liep het haast perfect, we moesten enkel opletten voor de scherpe counters. We scoren een prima doelpunt en we domineren de wedstrijd. In de tweede helft spelen we het goed uit."

"We toonden vooral dominantie met onze kracht en snelheid van uitvoering en zo hebben we onze reeks voort kunnen zetten, dat is ook mooi."