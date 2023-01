Felice Mazzu heeft wel zeer lovende woorden voor Karel Geraerts over

Nilsson wist Union SG te behouden van puntenverlies op bezoek bij Sporting Charleroi.

Het duel tussen Charleroi en Union SG was ook de ontmoeting tussen Felice Mazzu en zijn ex-assistent Karel Geraerts van bij Union.

Na de match had Mazzu heel mooie woorden over voor zijn ex-collega. “Karel is tactisch sterk en een grote trainer”, klonk het bij de RTBF.

Mazzu verwacht nog heel veel van Geraerts de komende jaren, al hoeft het wellicht niet zo lang te duren. “Hij zal binnenkort een van de beste, zo niet de beste trainer van België worden.”