Verbruggen toont waarom Anderlecht hem nu al zijn kans gaf: "Als doelman moet je de bal vergeten die je pakte of niet pakte"

Er vloeide wel wat inkt over toen Hendrik Van Crombrugge opzij werd geschoven om Bart Verbruggen zijn kans te geven. De kapitein moest plaats ruimen voor een 20-jarige... Maar Verbruggen bewijst wel het gelijk van paars-wit.

Niet dat Van Crombrugge ineens een mindere doelman is geworden, maar Anderlecht begreep dat het Verbruggen geen tweede seizoen op rij een transfer uit het hoofd zou kunnen praten als hij niet aan spelen toekwam. Tegen Antwerp pakte de Nederlander uit met drie cruciale reddingen.

En dat terwijl hij weinig werk had. Daarvoor moet je dus geconcentreerd blijven. "Voor mij is het als doelman belangrijk om de bal te vergeten die je net gepakt of niet gepakt hebt. Je moet gewoon naar de volgende gaan", aldus Verbruggen. "Ik heb wel wat gemengde gevoelens. We hadden kunnen winnen vandaag als we iets meer direct gespeeld hadden."

De laatste weken was er ook een negatief punt op te merken: Verbruggen bracht zijn centrale verdedigers al een paar keer in de problemen met inspeelpasses rechtdoor. Maar dat wordt er op training ook ingepompt. "Ja, ik ga niet onnozel doen: die fase dat ik de bal op Diawarra speel, hebben we niet goed gedaan. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat we inspelen op de vrije man, die dan op Jan of Zeno terugspeelt. We nodigen de tegenstander uit om druk te zetten om elders ruimte vrij te maken."