Een kolkend Sclessin ziet zijn Standard dicht bij een plaats in Play-Off 1 komen

Standard had een moeilijk begin, maar liet nadien zien dat ze nog willen vechten voor die 4de plek in Play-Off 1. Club Brugge en AA Gent hebben er een concurrent bij. Terwijl het voor Eupen een weekend bang afwachten is wat de concurrentie gaat doen.

De wedstrijd begon iets later want zowel de supporters van Eupen als deze van Standard staken het nodige vuurwerk af. Hierdoor was het zicht redelijk beperkt en werd er even gewacht om de aftrap te geven.

Eerste helft

Eupen begon hevig aan de partij. Ze hadden duidelijk zin in deze Luikse provinciederby. Standard had het moeilijk en geraakte niet in de wedstrijd. Dit loonde al redelijk snel voor Eupen want na amper 11 minuten kwamen de 'Panda's op voorsprong. Christie-Davies met het schot, maar Bodart kon redding brengen. Hij speelde echter de bal in de voeten van Charles-Cook die niet twijfelde en de bezoekers op voorsprong bracht.

Dit gaf even Eupen nog meer vleugels, maar het was stelselmatig Standard dat meer in de wedstrijd kwam. Het toonde dat schoten uit de tweede lijn kunnen lonen. Op het halfuur was daar het schot van Balikwisha en de bordjes stonden in evenwicht.

Standard ging op hetzelfde elan verder nadien en nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Zinckernagel dacht: "Wat Balikwisha kan, dat kan ik ook!". Tweemaal kappen en dan een schot. Zo was de doelman van Eupen voor de tweede maal verslagen.

Eupen was even het noorden kwijt, maar kreeg nog 45 minuten om de situatie recht te zetten.

Tweede helft

Beide trainers behielden het vertrouwen in dezelfde 22 die het veld verlieten voor de rust. Eupen gaf zich niet gewonnen, maar kon niet profiteren van de fouten in de verdediging van Standard.

Standard daarentegen wou zo snel mogelijk de tegenstander monddood maken. Het was Perica die in de diepte werd gestuurd. De pas op hem was niet ideaal, maar hij toonde zich sneller en sterker dan de Eupense verdediging. Hij snoepte de bal af en legde het 3de doelpunt van Standard tegen de netten. Voordien was hij onzichtbaar, maar hij schreeuwde de vreugde en vooral frustratie van zich af.

Perica had duidelijk vertrouwen getankt want iets later haalde hij uit, maar Moser bracht nog juist redding op zijn prima schot.

Nadien liet Standard de bal aan Eupen en begon slordig te spelen. Alleen kon Eupen hier niet van profiteren en zo won Standard redelijk gemakkelijk van zijn provinciegenoot Eupen.