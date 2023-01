Edward Still erkende dat Standard sterker was, maar keek ook in eigen boezem: "We hadden de bal wat langer in eigen rangen kunnen houden"

Na de 3-1 nederlaag gaf Edward Still van Eupen eerlijk toe dat Standard beter was. Al had zijn Eupen het ook wel beter kunnen doen.

"Standard was vandaag heel goed voor de rust. Ze hebben erg goed gereageerd na ons doelpunt, we wisten dat we het na hun gelijkmaker moeilijk zouden hebben", opende Edward Still.

"Die tweede goal van Zinckernagel is een moment van klasse. Het was een leerrijke ervaring voor ons, maar dat derde doelpunt had echt niet moeten vallen. Met wat meer ervaring hadden we de bal langer in de eigen rangen kunnen houden, maar zo liep het niet", klonk het ontgoocheld bij de trainer van Eupen.