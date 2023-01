Ronny Deila van Standard toont zich ambitieus: "We willen in de play-offs zitten en om Europees voetbal vechten"

Een tevreden Ronny Deila na de winst tegen Eupen. Al was hij niet te spreken over het begin van de wedstrijd. Tegelijkertijd weet hij ook dat de weg nog lang is.

"We mogen niet vergeten dat we slecht begonnen aan deze wedstrijd, maar daarna hebben we onze rug gerecht. We zijn kalm gebleven en hebben bij momenten heel goed aangevallen. Voorin zat er meer variatie in dan vorige week en defensief stonden we stabiel. Ik ben tevreden", klont het bij een blije Deila tegenoverr Sporza.

Standard begon met wat vers bloed aan de partij. Sommige noodgedwongen, sommigen omwille van de keuze van de trainer. "Of mijn keuzes vandaag het verschil maakten? We hebben heel veel goede spelers bij Standard. De jongens die vandaag speelden hebben hun kansen alvast gegrepen. Onze ambities dit seizoen? We willen in de play-offs zitten en om Europees voetbal vechten. Daarvoor zitten we alvast op schema", vertelde Deila heel gemotiveerd.