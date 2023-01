Jan Vertonghen zag dat er meer inzat voor Anderlecht: "Als we met elf tegen tien hadden kunnen blijven spelen, had dat natuurlijk veel veranderd"

Anderlecht kreeg vandaag Antwerp over de vloer in het Lotto Park. Mede door een beresterke wedstrijd van kapitein Jan Vertonghen wist Anderlecht de nul te houden en een punt veilig te stellen.

Anderlecht speelde vandaag voor de tweede keer dit seizoen 0-0 gelijk tegen Antwerp. Jan Vertonghen kreeg met de snelle nieuwe aanvaller van Antwerp, Gyrano Kerk, niet meteen de meest eenvoudige tegenstander. Toch wist de kapitein van Anderlecht Kerk volledig uit de wedstrijd te houden. Hij dribbelde enkele keren ook goed in en speelde kortweg gewoon een beresterke partij. "Ik denk dat we enkele goede momenten in de wedstrijd hadden, maar we creëerden onvoldoende kansen. Het klopt dat Antwerp de beste kansen kreeg, maar als je de wedstrijd bekijkt waren we wel goed denk ik", begon Vertonghen na de wedstrijd in de mixed zone.

Een punt pakken tegen Antwerp, daar kunnen ze op dit moment bij Anderlecht wel mee leven. Voor de tweede wedstrijd op rij hielden ze ook de netten schoon, wat toch wel een positieve evolutie is bij paars-wit. "We verdedigen als ploeg en we hebben matchen gehad tegen zoals bijvoorbeeld tegen Zulte Waregem waar we door individuele fouten vaak ook teveel goals tegenkregen. Ik denk dat we verdedigend gewoon wel een sterke ploeg zijn als we die individuele fouten even weglaten", maakte Vertonghen duidelijk.

"De coach legt de nadruk als sinds dag één op intensiteit en op druk zetten. Ik denk dat dat ook vaak wel werkt. Het zijn de aanvallers die de eerste druk moeten zetten met hoge intensiteit en de verdedigers moeten de lijn hoog houden. Het lukt nog niet altijd, maar we geraken er wel aan gewend", vertelde Vertonghen nog. Anderlecht speelde even tegen tien man, maar Benito Raman pakte zijn tweede gele kaart en moest het veld dus ook verlaten. "Als we met elf tegen tien hadden kunnen blijven spelen had dat natuurlijk veel veranderd. Benito (Raman) weet goed genoeg wat hij gedaan heeft. Het is spijtig dat het de wedstrijd wat veranderde, maar voor mij speelde hij ook een goede wedstrijd", legde Vertonghen uit.

"Ik denk dat Antwerp wel tevreden kan zijn met dat puntje. Ik ben teleurgesteld, maar dat zullen zij misschien ook zijn als ze naar de kansen kijken. Uiteindelijk willen we elke wedstrijd thuis gewoon winnen. We zijn ook met die ingesteldheid aan de wedstrijd gestart en dat kon je wel zien. Het vertrouwen in de groep groeit, maar nu moeten we dat ook aanhouden. Op het einde van deze mercato zal de rust wel wat terugkeren en dat hebben we ook wel nodig op Anderlecht om onze focus te bewaren", besloot de kapitein van paars wit.