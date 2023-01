Leider RC Genk heeft geen kind aan hekkensluiter Seraing en wint eenvoudig met 4-0

Racing Genk heeft de speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een klinkende zege. Tegen Seraing werd gewonnen met 4-0 na doelpunten van Onuachu (x2), Trésor en Paintsil.

Seraing kan niet lang de 0 houden

Het nummer één tegen het nummer laatst bracht geen verrassingen met zich mee. Al na 5 minuten kwam Racing Genk op voorsprong na een penaltydoelpunt van Onuachu. Mvoue had even daarvoor Heynen aangetikt in de 16 waardoor Wesli De Cremer genoodzaakt was om al snel de bal op de stip te leggen.

© photonews

Genk had de schaapjes al snel op het droge want na een knap hakje van El Khannouss werd Trésor de diepte ingestuurd. De assistenkoning bewees ook een neus voor doelpunten te hebben want hij legde de bal eenvoudig voorbij Dietsch in de netten.

De opdracht leek volbracht n dus ging Genk wat afwachtender spelen. Seraing kwam beter in de wedstrijd met een bedrijvige Sambu Mansoni maar echt gevaarlijk zijn lukte evenwel niet.

5 minuten doorduwen in tweede helft is genoeg

Voor de rust had Onuachu miste Onuachu nog een grote kans maar na rust was het wel opnieuw raak voor de Nigeriaan. Enkele minuten nadat een voorzet van Paintsil op de lat werd gedevieerd kon Onuachu zijn 16e van het seizoen maken op assist van Trésor.

Net zoals in de eerste helft duurde het ook nu niet lang voor Genk om de tweede snel te maken. De immer bedrijvige Paintsil ronde een knappe Genkse combinatie af na een korte corner.

© photonews

Genk pakt een eenvoudige overwinning tegen de hekkensluiter en zet eerste achtervolger Union opnieuw op 6 punten. Als het komende woensdag de inhaalwedstrijd tegen Eupen wint, worden dat er zelfs 9. Voor Seraing was het verlies misschien wel ingecalculeerd al zullen ze vooral blij zijn dat de andere ploegen onderin ook amper punten hebben gepakt.