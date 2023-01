Jacky Mathijssen snoeihard: "Met dit team en publiek horen ze niet thuis in Jupiler Pro League"

Afgelopen weekend speelde KRC Genk in de Jupiler Pro League tegen Seraing.

De Limburgers droogden Seraing af met 4-0. Jacky Mathijssen was keihard in zijn reactie na afloop van de partij. “Dit Seraing is een team en een club die met het stadion, de kleedkamers en het publiek dat ze hebben, niet thuishoort in de Jupiler Pro League”, zegt Mathijssen in Het Belang van Limburg.

De wedstrijd draaide volgens Mathijssen dan ook niet echt uit op wat iedereen ervan verwacht had. “Dat werd tegen KRC Genk nog maar eens bevestigd door de kwaliteit of het gebrek daaraan op het veld en het ontbreken van een toekomstperspectief voor de club. Het was een veredelde trainingsmatch.”