Makkelijke overwinning voor Genk maar: "Dat zie ik niet graag gebeuren"

Opdracht volbracht voor Racing Genk, dat met 4-0 won van hekkensluiter Seraing. Een eenvoudige overwinning en daarvoor moest Genk zeker geen 90 minuten top zijn.

"We komen snel op voorsprong en daarmee geven de jongens meteen een gepast antwoord op de vraag of ze wel gefocust zouden zijn voor een wedstrijd tegen de laatste", opent Wouter Vrancken op de persconferentie na Genk-Seraing.

Na een kwartier stond het al 2-0 voor Racing Genk maar daarna duwden de Limburgers niet door voor een derde doelpunt. "We lieten het allemaal te veel gebeuren en daar was ik wel ontevreden over. Er was te weinig energie in ons spel om te blijven doorduwen. En dat moet je net doen om die wedstrijd op slot te gooien."

Afmaken in de tweede helft

"In de tweede helft zaten we wel beter in de omschakelmomenten. Bovendien hebben we geenenkele mogelijkheid weggegeven. We moesten misschien nog meer pushen maar uiteindelijk moet je ook blij zijn met wat je hebt en dat er enkele spelers nog kunnen rusten in deze periode", besluit de trainer van Racing Genk.