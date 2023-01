El Hadj eerlijk na transfer naar Racing Genk: "Heb een fout gemaakt bij Anderlecht"

Het voormalige Anderlecht-talent Ait El Hadj mocht zondag zijn debuut maken voor KRC Genk.

Vrijdag mocht hij al een Genk-shirt aantrekken in de confrontatie van Jong Genk tegen Beerschot maar zondag mocht hij ook met de A-kern zijn eerst speelminuten maken in Genkse loondienst. De jonge spelverdeler was best tevreden over zijn debuut.

"Het is leuk om met dit team te spelen", vertelde El Hadj na de wedstrijd. "We hadden de controle over de bal. En als het 4-0 is, gaat het natuurijk eenvoudiger. Voor mij was het ook makkelijker om in deze omstandigheden in te vallen. En dat ik vrijdag met Jong Genk moest meedoen? Dat was puur om meer ritme op te doen."

"Heb een fout gemaakt bij Anderlecht"

El Hadj stak zijn neus aan het venster bij Anderlecht maar kon daar nooit doorbreken waardoor Racing Genk hem relatief goedkoop kon wegplukken in de hoofdstad. "Ik heb altijd respect gehad voor de club maar het klopt dat ik een fout gemaakt heb (geweigerd om voor de RSCA Futures te spelen). Ik heb altijd mijn best gedaan maar de club heeft besloten om me te verkopen en dan kan je niets doen", klinkt het eerlijk.

Hij lijkt alvast weinig tijd nodig te hebben om zich aan te passen bij zijn nieuwe ploeg: "Ik ken heel wat spelers in dit team, zoals Bilal El Khannouss die ik in de nationale ploeg heb leren kennen. De club heeft me ook goed geïntegreerd. Het is een geweldige groep, met een goede sfeer", besluit hij.