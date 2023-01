Racing Genk was gewaarschuwd voor onderschatting van de tegenstander: "Hele week op training aangegeven"

De leider van de competitie die de hekkensluiter ontvangt, nagenoeg iedereen verwacht dan wel dat de leider probleemloos zal winnen. Dat gebeurde ook maar soms is het toch anders.

Racing Genk zou niet de eerste ploeg zijn die zich laat verrassen door een tegenstander onderin het klassement en zo dure punten laat liggen. "Maar dat hebben we de voorbije weken genoeg aangegeven p training dat we de tegenstander niet mochten onderschatten", klinkt het bij Mike Trésor na de 4-0.

"Vanaf de eerste minuut hebben we geprobeerd om naar voor te trekken zonder rekening te houden met de tegenstander", gaat hij verder. "Ook de invallers hebben die druk erop gehouden."

Niet bezig met doelpunten en assists

Trésor was met een doelpunt en een assist opnieuw belangrijk voor Racing Genk maar daar ligt hij zelf niet wakker van. "Met mijn persoonlijke statistieken ben ik niet zo bezig. Het is vooral belangrijk om progressie maken, het team te helpen en vooral om plezier te blijven maken. Nu focussen we ons op de volgende wedstrijd en met de juiste mentaliteit pakken we opnieuw drie punten", besluit Trésor.